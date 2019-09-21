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'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

21.09.2019, 17:28

'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 Y 4099 plakalı otomobil, Sultanbağı Caddesi'nde önce elektrik direğine, ardından park halindeki bir otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Recep Özkan (30), Ertuğrul Berke Kahraman (21), Erşah Çelik (23) ve H.E.Ç. (14) 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ertuğrul Berke Kahraman, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İHA

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