Kütahya'daki Tavşanlı - Harmancık karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, Tavşanlı - Harmancık karayolu 5'nci kilometresinde meydana geldi.
21.10.2019, 23:05 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019,23:05
Kütahya'daki Tavşanlı - Harmancık karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, Tavşanlı - Harmancık karayolu 5'nci kilometresinde meydana geldi.
Kütahya Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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