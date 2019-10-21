  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Kütahya > Kütahya Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kütahya Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

21.10.2019, 23:05 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019,23:05

'daki - Harmancık karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, - Harmancık karayolu 5'nci kilometresinde meydana geldi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN