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'da operasyonu: 4 gözaltı

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

11.12.2019, 11:54

'da ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik köpeği "Thor" ile yapılan aramalarda, bir kısmı kurutulmaya bırakılmış halde çuvallar içinde 30 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet, Lala Hüseyin Paşa, Akkent ve Servi mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Thor" ile yapılan aramalarda, bir kısmı kurutulmaya bırakılmış halde çuvallar içinde 30 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A, E.S, K.A. ve E.E, emniyete götürüldü.

AA
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