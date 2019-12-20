Kütahya'nın Gediz ilçesinde, bir binanın üçüncü katındaki daire, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında küle döndü. Yangında can kaybı yaşanmazken, binanın üçüncü katı tamamen kullanılamaz hale geldi.
Özyurt Mahallesi'nde Süleyman Karasu'ya ait binanın üçüncü katında saat 02.30 sıralarında yangın çıktı.
Isınmak istemişlerdi... Ev bu hale geldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.