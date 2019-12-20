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Isınmak istemişlerdi... Ev bu hale geldi!

Isınmak istemişlerdi... Ev bu hale geldi!

20.12.2019, 15:21

'nın Gediz ilçesinde, bir binanın üçüncü katındaki daire, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında küle döndü. Yangında can kaybı yaşanmazken, binanın üçüncü katı tamamen kullanılamaz hale geldi.

Özyurt Mahallesi'nde Süleyman Karasu'ya ait binanın üçüncü katında saat 02.30 sıralarında çıktı.

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