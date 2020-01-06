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Meteoroloji son dakika haberi: 'da okullar tatil mi? 6 Ocak Pazartesi kar tatili olan iller hangileri?

Meteoroloji son dakika haberi: Kütahya'da okullar tatil mi? 6 Ocak Pazartesi kar tatili olan iller hangileri?

06.01.2020, 09:35 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020,09:47

Ülkemizin birçok ilinde kar yağışları yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası nedeniyle 2 ilde eğitime bir gün ara verildi. 6 Ocak Pazartesi kar tatili olan iller ve okullar hangileri? ve 'de okullar tatil mi?

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bir günlüğüne idari izinli sayılacağı duyuruldu.

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Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada ise gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile tipinin kesintisiz sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Merkez ilçe, Aslanapa ve Gediz ilçelerinde taşıma merkezi okullar; Şaphane, Hisarcık ve Çavdarhisar ilçelerinde tüm eğitim kurumları ile Emet ilçesindeki temel eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul) eğitime bir gün ara verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

AA
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