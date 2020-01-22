  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Kütahya > Binbir surat hırsız Kütahya'da peruk bakımı yaptırırken yakalandı

Binbir surat hırsız 'da peruk bakımı yaptırırken yakalandı

Binbir surat hırsız Kütahya'da peruk bakımı yaptırırken yakalandı

22.01.2020, 17:18

’nın yanı sıra birçok ilde kendisini işçi, inşaat ustası, elektrikçi ve asansör bakım görevlisi olarak tanıtarak girdiği evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli Zelkif Bay (58), hırsızlık yaparken kullandığı peruğun bakımını yaptırırken yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son 2 yıldır faili bulunamayan hırsızlık olaylarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kendisini işçi, inşaat ustası, tamirci, elektrikçi ve asansör bakımcısı olarak tanıtarak çeşitli kılıklara girip hırsızlık yaptığı tespit edilen şüphelinin Zelkif Bay olduğunu tespit edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Binbir surat hırsız Kütahya'da peruk bakımı yaptırırken yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN