Binbir surat hırsız Kütahya'da peruk bakımı yaptırırken yakalandı

Kütahya’nın yanı sıra birçok ilde kendisini işçi, inşaat ustası, elektrikçi ve asansör bakım görevlisi olarak tanıtarak girdiği evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli Zelkif Bay (58), hırsızlık yaparken kullandığı peruğun bakımını yaptırırken yakalandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son 2 yıldır faili bulunamayan hırsızlık olaylarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kendisini işçi, inşaat ustası, tamirci, elektrikçi ve asansör bakımcısı olarak tanıtarak çeşitli kılıklara girip hırsızlık yaptığı tespit edilen şüphelinin Zelkif Bay olduğunu tespit edildi.