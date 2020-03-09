Kütahya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücülerden Özdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kudret Özdemir yönetimindeki 43 BE 271 otomobil, İhsaniye köyü yakınlarındaki Doğarslan kavşağında, Hasan Sarı'nın kullandığı 03 UD 825 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüleri yaralandı. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücülerden Özdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü Sarı'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.