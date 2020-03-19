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Haberler Kütahya Domaniç'te kar yağışı, sis ve buzlanma

'te kar yağışı, sis ve buzlanma

Domaniç'te kar yağışı, sis ve buzlanma

19.03.2020, 16:41

’nın ilçesi Kocayayla geçidinde kar yağışı, sis ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı. arayolları ekipleri Kar küreme araçları ve greyderler ile yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Kocayayla geçidinde kar yağışı, sis ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı.

Domaniç-İnegöl Karayolu Kocayayla geçidinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri Kar küreme araçları ve greyderler ile yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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