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’da asılsız ‘korona’ paylaşımına gözaltı

Kütahya’da asılsız ‘korona’ paylaşımına gözaltı

25.03.2020, 17:26

’da, bazı doktor ve savcıların karantinasına alındığı yönünde paylaşımları yapan S.Ö., polis tarafından gözaltına alındı. S.O., yüzünde tıbbi maskeyle adliyeye edildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.Ö.'nün sosyal medya hesabından, kentteki bazı doktor ve savcılar ile 2 hastanenin karantina altına alındığı yönünde asılsız paylaşımlar yaptığını tespit etti. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan S.Ö.'nün cep telefonuna inceleme yapmak için el konuldu.
S.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından yüzünde tıbbi maskeyle adliyeye sevk edildi.
Soruşturma sürüyor.

DHA

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