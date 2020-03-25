Memurlar maske üretiyor

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde ’Vefa Sosyal Destek Grubu’nun kullanımı için maske üretiliyor. Domaniç Kaymakamlığı tarafından Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan memurlar, günlük 250 adet özel maske üretimi gerçekleştiriyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nun kullanımı için maske üretiliyor.



Domaniç Kaymakamlığı tarafından Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan memurlar, günlük 250 adet özel maske üretimi gerçekleştiriyor. İlçede 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olanlar için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunda sahada çalışanlar için, maskeler Domaniç Kaymakamlığı tarafından üretime başlandı. Üretilen maskeler daha sonra halkını ihtiyacını da karşılayacak.



Domaniç Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, "Bilindiği üzere dünyada ve ülkemizde görülmekte olan Covid-19 virüsü ile ilgili bir mücadele içerisindeyiz. Bununla ilgili ilçemizde oluşturduğumuz Vefa Destek Grubu şuanda sahada vatandaşımızın hizmetinde, 65 yaş üstü ve kronik hastalarımızın ihtiyaçlarını gidermek ile ilgili olağanüstü bir gayret içindeler. Bu süreçte öncelikli olarak vatandaşlarımızın tabi ki kendi tedbirlerini almaları ve kendilerini korumaları gerekiyor Vefa Destek Grubu'nda vatandaşlarımıza hizmet eden ekiplerimizin de kendilerini korumaları gerekiyor. Bu koruma noktasında bizlerde neler yapabiliriz nasıl destek olabiliriz ile ilgili Milli Eğitim Müdürümüz, Halk Eğitim Müdürümüz ile birlikte istişare ettik ve sahadaki elemanlarımıza maske temini noktasında bir üretime geçme faaliyetinde bulunduk. Bununla ilgili halk eğitim çalışanlarımız üretime devam ediyorlar. Bizlerde elimizden geldiği ve olabildiğince desteklerimizle onları destekliyoruz. Halk Eğitim Merkezimizde yoğun bir çalışma ve gayret var vatandaşlarımız bu sürece destek olma noktasında gerçekten çok fedakar şekilde çalışıyorlar ve günlük olarak 250 adet maske üretimi yapılabileceği noktasında kendilerinden temin aldık" dedi.