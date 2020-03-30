Kütahya'da karantinaya alınan Yeşildere köyü sessizliğe büründü

Kütahya’nın Simav ilçesine 24 kilometre uzaklıkta bulunan, 250 haneli ve 900 kişinin yaşadığı, eski adı Darıcı olan Yeşildere köyünde başlatılan karantina uygulamasından sonra, köy sessizliğe büründü.

Son dakika haberine göre, Simav'ın Yeşildere köyünden bir vatandaşta belirlendiği bildirilen korona virüs pozitif vak'ası sebebiyle, köy karantinaya alındı. Yeşildere köyünde sessiz bekleyiş başladı.





Karantina uygulaması başlatılan Yeşildere köyünde zorunlu olmadıkça evden dışarıya çıkılmaması için camiden ilan yapılırken, Jandarma ekipleri tarafından köy giriş ve çıkışlarının kontrol altına alındığı belirtildi.