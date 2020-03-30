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'da yangına müdahale eden elektrik akımına kapıldı

Kütahya'da yangına müdahale eden itfaiye eri elektrik akımına kapıldı

30.03.2020, 12:37

'da bir evde çıkan yangına müdahale sırasında elektrik akımına kapılan yaralandı.

Osmangazi Mahallesi Gürz Sokağı'nda Yılmaz Eres'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müdahale sırasında elektrik akımına kapılarak yaralanan itfaiye eri İbrahim Atasoy, sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale sonucu kısa sürede söndürülen ve evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA

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