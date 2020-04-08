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'da izinsiz üretilen 409 maske ele geçirildi

Kütahya'da izinsiz üretilen 409 maske ele geçirildi

08.04.2020, 23:21

'nın Tavşanlı ilçesinde, polis ekiplerince 3 iş yerine düzenlenen operasyonda yapılan aramada izinsiz üretildiği belirlenen 409 maske ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, tıbbi satış yetkisi olmayan 3 iş yerinde kaçak maske satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla arama yapılan iş yerlerinde Sağlık Bakanlığı onayı olmayan bandrollü ve bandrolsüz 409 maske ele geçirildi. İş yerindeki 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri ele geçirilen maskelerle 'evde kal' yazarak çağrıda bulundu.

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