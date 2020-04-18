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Haberler Kütahya 167 Türk vatandaşı uçakla Kütahya'ya getirildi

vatandaşı uçakla 'ya getirildi

167 Türk vatandaşı uçakla Kütahya'ya getirildi

18.04.2020, 10:53

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 'den 'ye getirilen 3'ü bebek, 10'u çocuk ve 66'sı kadın vatandaşı, 'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yerleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla aralarında dil eğitimi için giden kaymakamlarında bulunduğu 167 kişi, İngiltere'den kalkan uçakla Kütahya Zafer Bölgesel Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan inen Türk vatandaşları sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde otobüs ve minibüslerle Kütahya şehir merkezine taşındı. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde kente getirilen vatandaşlar, Andız Mahallesi'ndeki Emine Gülbahar Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
Türk vatandaşları, "Allah devleti yönetenlerden razı olsun. Türkiye'nin ne kadar güçlü ve büyük ülke olduğunu bir kez daha gördük" dediler.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçlarının, Kütahya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Türk Kızılay ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce karşılanacağı belirtildi.

İHA

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