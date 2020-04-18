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Haberler Kütahya Kütahya’da 260 litre dezenfekte türü genel temizlik ürünleri ele geçirildi

’da 260 litre ele geçirildi

Kütahya’da 260 litre dezenfekte türü genel temizlik ürünleri ele geçirildi

18.04.2020, 11:05

’da bir iş yerinde izinsiz olarak satışı yapıldığı belirlenen 260 litre alkol bazlı ele geçirildi. İş yeri işletmecisi hakkında adli işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde bir iş yerinde izinsiz olarak alkol bazlı dezenfekte türü genel temizlik ürünleri satışı yapıldığını tespit etti.

Bunun üzerine ekipler tarafından İl Sağlık Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü görevlileri ile birlikte iş yerinde yapılan aramada; Toplam 44 adet şeffaf bidonlar içerisinde 260 litre satışa hazır vaziyette, dezenfekte türü genel temizlik ürünleri ele geçirilirken, iş yeri işletmecisi hakkında adli işlem başlatıldı.

İHA

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