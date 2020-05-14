Kütahya'daki 53 bin dekarlık alanda sulama yapılacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, Kütahya ve ilçelerinde toplam 53 bin dekarlık tarım arazisinin sulanacağını bildirdi. Yıldız, bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 110 milyon TL katkı sağlanması hedeflendiğini ifade etti.



Kütahya'da en önemli projelerden birisinin 'Beşkarış sulaması' olduğunun altını çizen Yıldız, bu yıl 23 bin dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını ve bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile Türkiye ekonomisine 47 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.



DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Yıldız, tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasının önemine dikkat çekti.

IHA