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Haberler Kütahya Hisarcık’ta iki mahallede karantina kaldırıldı

’ta iki mahallede karantina kaldırıldı

'nın ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 3 Mayıs Pazar günü karantinaya alınan 'nin tamamı ile 'ndeki iki sokakta karantina uygulaması kaldırıldı.

Hisarcık’ta iki mahallede karantina kaldırıldı

17.05.2020, 15:36

İlçede bazı vatandaşların Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine korona virüs tedbirleri kapsamında 3 Mayıs Pazar günü Şehitler Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik Caddesi 120 ve 121 Sokak'ta uygulamaya konulan karantinanın İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği 17 Mayıs Pazar günü saat 14.00 itibarıyla kaldırıldığı bildirildi.

İHA

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