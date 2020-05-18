Evlat acısı katil yaptı

Kütahya'da yaşayan Mustafa Ilgın, 4 yıl önce meydana gelen trafik kazasında oğlu Süleyman Ilgın'ın ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Hakan İşgüzar'ı Evliya Çelebi Mahallesi'nde görerek takip etti. Ilgın, otomobille Hasan Polatkan Caddesi üzerinde seyir halinde olan İşgüzar'ın kullandığı araca arkadan çarptı. Mustafa Ilgın, kaza nedeniyle otomobilinden inen Hakan İşgüzar'a sokak ortasında tabancayla 4 el ateş ettikten sonra kendi aracına binip olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hakan İşgüzar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında elektrik kurumunda çalıştığını belirledikleri katil zanlısı evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Ilgın'ı Akkent Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Cinayeti itiraf eden Ilgın, olayda kullandığı ruhsatsız tabancayı Akkent Mahallesi Turgutlar yolu üzerindeki bir bağ evinde sakladığını söyledi. Polis ekiplerince bağ evinde yapılan incelemede tabanca bulunurken, Mustafa Ilgın geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Hakan İşgüzar'ın, 4 yıl önceki trafik kazasıyla ilgili cezaevinde kaldığı ve bir süre önce tahliye olduğu öğrenildi.





CİNAYET ANI KAMERADA

Katil zanlısı Mustafa Ilgın'ın, Hakan İşgüzar'ı öldürdüğü anlar, caddedeki bir işyerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracına çarpılınca aşağı inen İşgüzar'ın, Ilgın tarafından vurularak yere yığıldığı görüldü.

Polis tarafından yakalanan Mustafa Ilgın, cinayeti itiraf etti.



ADAM ÖLDÜRMENİN DİNEN CEZASINI ARAŞTIRMIŞ

Mustafa Ilgın, öldürdüğü Hakan İşgüzar'ın 2016 yılında oğlu Süleyman Ilgın'ın motosikletine çarparak ölümüne neden olduğunu ve yaklaşık 35 gün önce tesadüfen görüp takip etmeye başladığını söyledi. Bu süre içerisinde ruhsatsız tabanca satın alıp internet üzerinden de 'dinen adam öldürme cezasının ne olduğuna' ilişkin araştırmalar yaptığını anlatan katil zanlısı Ilgın'ın, "Yeniden karşılaşınca aldığım ruhsatsız tabancayla vurdum" dediği öğrenildi.