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Kütahya’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza, Akkent Mahallesi TOKİ Kavşağı'nda meydana geldi. Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu 43 RA 094 plakalı otomobil ile, 43 AZ 386 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her iki otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.