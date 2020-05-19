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Haberler Kütahya Kütahya’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. , Akkent Mahallesi TOKİ Kavşağı'nda meydana geldi. Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu 43 RA 094 plakalı otomobil ile, 43 AZ 386 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her iki otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.

Kütahya’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

19.05.2020, 11:23

Kaza saat gece yarısı Fuat Paşa Mahallesi Fatih Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Murat Yiğit idaresindeki 43 AZ 386 plakalı otomobil ile 38'inci sokaktan caddeye çıkış yapmak isteyen Eray Cörten'in kullandığı 43 RA 094 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü Murat Yiğit, eşi Kadriye, çocukları Hasan Buğra (4), Zeynep (5) ile diğer araç sürücüsü Eray Cörten ve yanında bulunan İrfan Tunuz, Fatih Gözütok yaralandı. Otomobil de sıkışan Kadriye Yiğit itfaiye ekipleri tarafından kapı kesilerek açılmasının ardından kurtarıldı.


Kazada yaralanan 7 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

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