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Haberler Kütahya Kütahya'da korkunç kaza! Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

'da korkunç kaza! Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. sürücü hayatını kaybederken, beraberindeki arkadaşı yaralandı.

Kütahya'da korkunç kaza! Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

23.05.2020, 09:39 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020,09:48

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü İdris Katıran (20) hayatını kaybederken, beraberindeki arkadaşı Özcan Özer (19) yaralandı.


Kaza, gece yarısı Hisarcık ilçesinde meydana geldi. İdris Katıran idaresideki 43 PL 548 plakalı otomobil, Kutluhallar köyü çıkışında sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü İdris Katıran ile beraberindeki arkadaşı Özcan Özer, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Hisarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan İdris Katıran tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özcan Özer, ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

DHA
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