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Kütahya'da jandarma bayramda da görev başında

Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik ve Motosikletli Asayiş Timi Ramazan Bayramında merkez ilçe ve köylerinde sokağa çıkma yasağını denetleyip, vatandaşların bayramlarını kutluyor.

Kütahya'da jandarma bayramda da görev başında

25.05.2020, 09:58 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020,10:03

Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Motosikletli Trafik Timi (Hızır Timi) ve Motosikletli Asayiş Timi (Huzur Timi) Ramazan Bayramında merkez ilçe ve köylerinde sokağa çıkma yasağını denetleyip, vatandaşların bayramlarını kutluyor.


İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Motosikletli Trafik Timi (Hızır Timi) ve yeni kurulan Jandarma Motosikletli Asayiş Timi (Huzur Timi) merkez ilçenin köylerinde sokağa çıkma yasağını denetleyerek, vatandaşların bayramlarını kutluyor, ayrıca çocuklara trafik eğitimi ve jandarma ile ilgili çeşitli broşür, dergi ve kitapçık dağıtıyor.


Yeni kurulan Huzur Timi ile suç ve suçluyla mücadelede gücüne güç katan Jandarmanın her zaman halkın yanında olduğu bildirildi.

IHA

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