  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Şoför, uyuduğu kamyonda ölü bulundu

Şoför, uyuduğu kamyonda ölü bulundu

’nın Tavşanlı ilçesinde, yük taşıyan bir kamyonun ikinci şoförü , uyumak için geçtiği aracın koltukları arkasındaki bölmede diğer şoför arkadaşı tarafından ölü bulundu.

Şoför, uyuduğu kamyonda ölü bulundu

26.05.2020, 13:59

Özel bir lojistik şirketinde çalışan İsmet Kabadayı, kullandığı 34 JC 1500 plakalı kamyonla Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine geldi. Çukurköy Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde duran Kabadayı, aracı birinci şoföre bırakırken uyumak için aracın koltukları arkasında bulunan bölmeye geçti. Kamyonun birinci şoförü Afyonkarahisar'a gitmek için yola çıkacağı sırada İsmet Kabadayı'yı kontrol etti. Hareketsiz yattığını görünce de polis ve sağlık ekiplerince haber verdi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Kabadayı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kabadayı'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şoför, uyuduğu kamyonda ölü bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA