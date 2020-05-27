Türk Kızılay'ın çalışmalarını yakından takip eden ve sürekli destekleyen Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Kızılay'a ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için 713 bin TL'lik bağışta bulundu.
Mesut Özil tarafından Kızılay'a yapılan gıda kolilerinden 50 tanesi Türk Kızılay Aslanapa Şubesi'ne gönderildi. Kızılay Hisarcık Temsilcisi Ali Okumuş ve Kızılay gönülleri ihtiyaç sahiplerine kolileri dağıttı. Kızılay Temsilcisi Okumuş, verdiği desteklerden dolayı Mesut Özil'e teşekkür etti.
İHA
Mesut Özil'in Aslanapa'ya gönderdiği yardımlar bayramın son günü dağıtıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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