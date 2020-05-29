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'da iki arasında çıkan kavga kanlı bitti

'da hayvan otlatan çobanlar arasında tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. H.H.T.'nin silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralanan R.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan oğlu M.Y. ise Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kütahya'da iki çoban arasında çıkan kavga kanlı bitti

29.05.2020, 10:16 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020,12:30

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, hayvan otlatan çobanlar arasında mera tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.


Gediz'in Hanifecikler Mahallesi'nde oturan H.H.T. (64) bugün mahalle yakınındaki meraya koyunlarını otlatmaya gitti. H.H.T. ile aynı meraya koyun otlatmaya gelen ikinci çoban M.Y. (24) arasında mera anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Daha sonra M.Y.'nin babası R.Y.'nin de katılması üzerine tartışma taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre H.H.T.'nin silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralanan R.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan oğlu M.Y. ise Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Durumu ağır olan M.Y., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olaydan sonra silahıyla birlikte jandarmaya teslim olan H.H.T. ise gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

DHA

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