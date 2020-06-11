Çamlıca köyü yakınlarındaki gölet inşaatında hafriyat taşıyan İsmail Demircioğlu'nun (56) kullandığı 06 GC 5973 plakalı kamyon, virajı alamayarak devrildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şoför mahallinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Ağır yaralanan Demircioğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi kaldırıldı.
İŞTE O ANLAR
Kütahya'da devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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