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Haberler Kütahya Kütahya’da kaçak tütün operasyonu

’da kaçak tütün operasyonu

’da polisin düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı tütün mamulü ele geçirildi.

Kütahya’da kaçak tütün operasyonu

23.06.2020, 17:55

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri il merkezinde kaçak tütün satıldığı iddia edilen bazı iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 bin 520 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 94,5 kilogram kıyılmış tütün, 400 gram nargile tütünü, 98 bin 600 boş makaron, 390 sökülmüş bandrol, 2 makaron doldurma makinesi ve 1 hava kompresör makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

İHA

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