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'da iki bina karantinaya alındı!

Gelen bir son dakika haberine göre, 'nın Tavşanlı ilçesinde iki binada, corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kütahya'da iki bina karantinaya alındı!

30.06.2020, 16:13

Tavşanlı Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, salgından vatandaşları korumak ve yayılmasını engellemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca iki binada 14 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, "İlçemiz Hanımçeşme Mahallesi'nde bir binada, Ada Mahallesi'nde bir binada karantina uygulaması başlatılmıştır. Salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla başlatılan karantina uygulaması 14 gün sürecektir" denildi.

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

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