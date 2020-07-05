Domuz avında şüpheli ölüme 2 tutuklama

Karaağıl köyünde yaşayan Mehmet Ali Ceylan, iki gün önce bahçelerdeki ürünlere zarar veren domuzları avlamak için 4 arkadaşıyla Yılanlı Çağıl Deresi mevkisinde domuz sürüsünün peşine düştü. Bir süre sonra arkadaşları Ceylan'ı yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ceylan'ın silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ceylan'ın, beraber ava gittiği 4 arkadaşı ifadelerinin ardından Emet Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden M.Ş. ve B.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler A.O.Ş. ve F.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Öte yandan avda kullanılan tüfeklerin balistik incelemeye gönderildiği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

DHA