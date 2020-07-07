Kıskançlığın bedelini hayatıyla ödedi

Kütahya'da Harun Uslu (26), eski sevgilisi Gurbet P'nin (26) yanında gördüğü Emrah Ş. (26) ile aralarında çıkan kavgada göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Uslu, önceki gece 9 ay önce ayrıldığı sevgilisi Gurbet P'nin evinin önüne giderek beklemeye başladı. Gurbet P. saat 23.00 sıralarında erkek arkadaşı Emrah Ş'nin otomobiliyle evine geldi. Harun Uslu, eski sevgilisinin yanındaki Emrah Ş'ye saldırdı. İkili arasında çıkan kavgada, Uslu göğsünden 3 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Uslu, kaldırıldığı hastanede öldü. Şüpheli Emrah Ş. ise olay yerinde gözaltına alındı.