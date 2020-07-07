Kütahya'da kablo hırsızlığı şüphelisi 4 kişi tutuklandı

Eğdemir köyü yakınında içinde 5 kişinin bulunduğu 16 ADV 018 plakalı araçla kablo hırsızlığı yapıldığı bilgisi üzerine İl ve İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri harekete geçti.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, kaçmaya çalışan şüphelilerin bulunduğu kamyoneti, Simav-Harmancık kara yolu Eğdemir köyü sapağında durdurdu.

Araçtaki aramalarda, kablo hırsızlığında kullanılan malzemeler ile sahte plakalar ele geçirildi.

Bölgede yapılan incelemede ise şüphelilerin, direklerden 736 metre haberleşme kablosu kestikleri belirlendi.

Gözaltına alınan 5 zanlının, Bursa ve Balıkesir'de de çok sayıda kablo hırsızlığına karıştığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A.Y, Ö.B, M.B. ve H.B. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.