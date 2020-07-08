  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Kütahya'da uyuşturucu operasyonu! Bin 280 kök Hint keneviri ele geçirildi

'da operasyonu! Bin 280 kök Hint keneviri ele geçirildi

Merkez İlçe, Altıntaş ve Tavşanlı ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonda ormanlık alanda bin 280 kök kenevir bitkisi 10 gram kubar esrar ele geçirildi, olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu! Bin 280 kök Hint keneviri ele geçirildi

08.07.2020, 13:13

Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 9 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik Kütahya il merkezi, Tavşanlı ve Altıntaş ilçelerinde tespit edilen 9 ayrı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

3 şüpheliye ait evde ve merkeze bağlı Çubukiçi köyüne ait ormanlık alanda 6 ayrı noktada bin 280 kök Hint keneviri bitkisi, 10 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 9 adet cep telefonu ve sim kartı ele geçirildi. Şüpheliler tahkikat evraklarının tamamlanmasını müteakip mahkemeye sevk edildi.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu! Bin 280 kök Hint keneviri ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA