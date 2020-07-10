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Haberler Kütahya Zeybek heykeline maske taktılar

Zeybek heykeline taktılar

’nın ilçesinde kullanımına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, ilçe girişindeki hastane kavşağında bulunan ‘Simav Zeybeği Anıt Hekkeli’ne maske takıldı.

Zeybek heykeline maske taktılar

10.07.2020, 11:56

Simav sarı ve mor zeybekler yaren başı Rıza Mert, yaren arkadaşlarıyla birlikte Koronavirüs (Covid – 19 ) tedbirlerine destek olduklarını ifade etti.



Mert, " Simav'ın tanıtımında önemli bir yere sahip olan yarencilik geleneğinin çok kıymetli temsilcileri yarenlerimizle birlikte, zeybek anıt heykelimize maske taktık.



Tüm dünyada ürkütücü bir boyutta devam eden Koronavirüs (Kovid -19) salgınından korunmanın en etkili yöntemlerinden biri olan maske kullanımı için, dikkat çekmek ve farkındalık oluşturduk. Virüs tehlikesine karşı maskemizi takıp sosyal mesafeye dikkat ederek, temizliği yaşantımızın bir parçası haline getirdik" dedi.

İHA

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