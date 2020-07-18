Jandarma karakoluna pompalı tüfekle ateş açıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki İlçe Jandarma Komutanlığı'na, otomobille gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş edildi.
Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş açtı! O anlar kamerada... pic.twitter.com/wKMYoj9EwF— Yeni Asır Gazetesi (@yeniasircomtr) July 18, 2020
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