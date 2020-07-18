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Haberler Kütahya Jandarma karakoluna pompalı tüfekle ateş açıldı

Jandarma karakoluna pompalı tüfekle açıldı

'nın Tavşanlı ilçesindeki İlçe 'na, otomobille gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle edildi. Olayda yaralanan olmadı.

Jandarma karakoluna pompalı tüfekle ateş açıldı

18.07.2020, 15:10 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020,15:44

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki İlçe Jandarma Komutanlığı'na, otomobille gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş edildi.


Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

DHA

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