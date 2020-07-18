Haberler Kütahya Jandarma karakoluna pompalı tüfekle ateş açıldı

Jandarma karakoluna pompalı tüfekle ateş açıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki İlçe Jandarma Komutanlığı'na, otomobille gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş edildi. Olayda yaralanan olmadı.

18.07.2020, 15:10 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020,15:44