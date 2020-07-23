Haberler Kütahya İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kütahya'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı. Yaralılardan Abdullah Keskin hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

23.07.2020, 11:40 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020,11:47