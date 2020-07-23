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İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı. Yaralılardan hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

23.07.2020, 11:40 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020,11:47

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, dün saat 12.00 sıralarında, Gediz-Kütahya yolundaki Eskigediz Kavşağı'nda meydana geldi. Abdullah Keskin'in (50) kullandığı 43 LN 282 plakalı otomobil, Mehmet Özer (84) yönetimindeki 35 HOB 36 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Abdullah Keskin yaralandı. Keskin, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulans ile Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Diğer araç sürücüsü Özer ise kazayı yara almadan atlattı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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