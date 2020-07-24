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Kovalamacada polise ateş açtı, kaçarken otomobille takla attı

Kütahya'da, kavga ihbarına giden polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sırasında otomobilden ateş eden şüpheliler aşırı hız nedeniyle kaza yaptı. Ters dönen otomobilde bulunan 3 şüpheliden İsmail Selvi, hayatını kaybederken, araçtaki 2 şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

24.07.2020, 09:48