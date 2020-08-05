Kütahya'da 'Ağaç Yediuyuru' kedinin ağzından kurtarıldı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinin Durabey köyü, Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Deniz Yurdusev, arkadaşları ile bahçede otururken ev kedisi bir hayvan yakalayıp getirdi.

Kedinin getirdiği hayvanı önce fare zanneden, daha sonra farklı bir hayvan olduğunu görünce de kurtarıp Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesini arayan Yurdusev, kedinin önünden hayvanı nasıl aldığını anlattı.

NESLİ TÜKENMEK ÜZEREYMİŞ

Yurdusev, internetten yaptıkları araştırmada, kedinin yakaladığı hayvanın nesli tükenmekte olan 'Ağaç Yediuyuru' olduğunu belirterek, "Durabey köyünde bulunan bahçemde dün akşam saatlerinde kedinin getirdiği fareden de farklı bir hayvan gördüm ve hemen kedilerin önünden aldım. Daha sonra internet üzerinden araştırdım. Türkiye'de ender görülen Ağaç Yediuyuru türü olduğunu fark ettim. Ender görülen ve nesli tükenen cins olduğu için Milli Parklara haber verdim ve gelen ekibe teslim ettim." dedi.

DOĞAL ORTAMINA BIRAKILDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi yetkililerinin gerekli incelemeleri yaptıktan sonra son derece sağlıklı olan Ağaç Yediuyuru'nun doğal ortamına bıraktığı belirtildi.





