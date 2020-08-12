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Haberler Kütahya Alev alan tüp paniğe neden oldu

Alev alan tüp paniğe neden oldu

Son dakika... 'nın Tavşanlı ilçesinde alev alan tüpü korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Tüpün alev alması sonucu evde panik yaşayan F.Y., komşularından yardım istedi.

Alev alan tüp paniğe neden oldu

12.08.2020, 09:56

Yangın, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle Sadık Pembe Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, F.Y. evde çay yaptığı sırada tüpgaz alev aldı. Tüpün alev alması sonucu evde panik yaşayan F.Y., komşularından yardım istedi. Komşuları tarafından durum itfaiye ekiplerine bildirildi.



Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri yanan tüpe müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

İHA

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