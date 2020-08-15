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Haberler Kütahya Dumlupınar'da sokak ve camilerde dezenfekte çalışmaları

'da sokak ve camilerde çalışmaları

’nın ilçesinde koranavirüs tedbirleri kapsamında sokaklarda ve camilerde işlemleri aralıksız devam ediyor.

Dumlupınar'da sokak ve camilerde dezenfekte çalışmaları

15.08.2020, 12:25 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020,12:28

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokaklarda ve camilerde dezenfekte işlemlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi.


Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, Kütahya ve ilçelerinde önce artış gösteren daha sonra durağan duruma geçen Korona virüs tedbirlerini elden bırakmıyoruz.

Esnaf ve kamu kurumlarını dezenfekte ettik. Ardından ilçemizin tüm sokaklarını temizleyip dezenfekte ediyoruz. Salgın tamamen yok olana kadar bu çalışmalarımız aralıksız devam edecek' ifadelerini kullandı.

IHA

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