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'da köylülerden yolu kullanan maden kamyonlarına tepkisi

'nın Aslanapa ilçesine bağlı Çamırdık köyü yolunda çalışan maden kamyonlarının yola verdiği zarar köylüleri isyan ettirdi.

Kütahya'da köylülerden yolu kullanan maden kamyonlarına tepkisi

18.08.2020, 09:07

Köy yolunu kullanan maden kamyonlarının yolu kullanılmaz hale getirdiğini belirten köylüler, ''Şehirde çalışan kardeşlerimiz ailelerini annelerini babalarını eşlerini dostlarını ziyaret etmek istedikleri takdirde istedikleri zaman gelemiyorlar. Yolların bozuk olmasından dolayı, arabaların hasar gördüğünden dolayı buradaki insanları esnafı ve köylüleri mağdur etmeye Kimsenin hakkı yoktur.

Bu yolu kullanan kamyonlar hakkında gerekli yasal işlem yapılmalıdır. Bizler köyümüzden ilçe merkezine gitmeye korkar olduk. Özellikle gece yolculuğu çok riskli hale geldi. Yetkililerimizden acil yardım istiyoruz'' dediler.

İHA

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