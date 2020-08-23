Kütahya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı!

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akman idaresindeki 43 FK 020 plakalı otomobil, Tavşanlı-Tunçbilek kara yolu Kayarası köyü mevkisinde karşı yönden gelen Alper Pınar'ın kullandığı (24) 43 ABM 807 motosikletle çarpıştı.
Kazada, sürücüler olay yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan Hatice ve Hanife Akman yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AA
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