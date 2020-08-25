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Haberler Kütahya Kovalamaca sonucu yakalandı, ayakkabısından çıkanlar şaşırttı

Kovalamaca sonucu yakalandı, ayakkabısından çıkanlar şaşırttı

'da takibe alınan otomobilin sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymadı. Kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüpheliden birinin ayakkabısının tabanında 30 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kovalamaca sonucu yakalandı, ayakkabısından çıkanlar şaşırttı

DHA

25.08.2020, 14:43 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020,14:47

Kütahya'da, kovalamacayla durdurulan otomobildeki 2 şüpheliden birinin ayakkabısının tabanında 30 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.


Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente başka şehirden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonunda plakası tespit edilen otomobil, takibe alındı.

Şehir girişinde polis ekipleri, otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü durmayarak, otomobille kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonunda durdurulan otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden M.G.'nin ayakkabısının tabanında poşet içinde 30 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Adı açıklanmayan otomobil sürücüsü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, M.G.'nin sorgusu sürüyor.

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