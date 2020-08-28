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Haberler Kütahya Drift gösterisinde korona tedbirleri unutuldu

Drift gösterisinde korona tedbirleri unutuldu

’da modifiye araçlı grubun koronavirüs önlemlerini hiçe sayıp, bir araya gelerek gösteri yapmaları ekiplerini harekete geçirdi.

Drift gösterisinde korona tedbirleri unutuldu

28.08.2020, 18:10 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020,18:12

Gösteri görüntülerinin sosyal paylaşım sitelerinin yanı sıra medyada da yer almasının ardından soruşturma başlatıldı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuarı düzenleyen kişiler hakkında yasal işlem başlatırken, gösterilerde yer alan kişi ve araçların, koronavirüs kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına uyup uymadıklarının tespit edilmesi için mobese ve güvenlik kameraları detaylı inceleme altına alındı.

CEZA KESİLDİ
Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde yer alan 16 ADS 38 plakalı aracın sürücüsüne 'drift' yapmak suçundan 6 bin 141 lira idari para cezası uygulandı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER









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