  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Yürek burkan kare! Kazada telef olan koyunlarına sarılıp böyle ağladı

Yürek burkan kare! Kazada telef olan koyunlarına sarılıp böyle ağladı

'nın Domaniç ilçesinde aracın çarpması sonucu 11 koyunu telef olan kadın, yerinde büyük üzüntü yaşadı. Telef olan koyunlar, traktörün kasasına yüklenerek bulundukları yerden kaldırıldı.

Yürek burkan kare! Kazada telef olan koyunlarına sarılıp böyle ağladı

AA

28.08.2020, 11:30 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020,11:31

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde aracın çarpması sonucu 11 koyunu telef olan kadın, kaza yerinde büyük üzüntü yaşadı.

Domaniç-Tavşanlı kara yolunda seyreden 06 ADF 890 plakalı otomobil, İsmail Karaman'ın Küçükköy mevkisinde yolun karşısına geçirmeye çalıştığı sürüye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 11 koyun telef oldu. Otomobilde de hasar meydana geldi.

Durumu öğrenerek gelen İsmail Karaman'ın annesi Nezahat Karaman, bir süre koyunlarının başlarını okşayıp gözyaşı döktü.

Telef olan koyunlar, traktörün kasasına yüklenerek bulundukları yerden kaldırıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yürek burkan kare! Kazada telef olan koyunlarına sarılıp böyle ağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA