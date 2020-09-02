  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Kütahya'da lahit mezar' bulundu

'da lahit mezar' bulundu

’nın Emet ilçesinde hangi döneme ait olduğu henüz tespit edilemeyen ''Lahit mezar'' bulundu.

Kütahya'da lahit mezar' bulundu

02.09.2020, 15:45

Edinilen bilgiye göre ava çıkan İsmail Elmacı isimli vatandaş, Emet Akpınar Mahallesi Makıfça mevkiinde boş bir lahit mezar gördü. Üzeri çalılarla kaplanmış lahit mezarı gören Elmacı, jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerde, lahit mezarın bulunduğu mevkiye 100 metre mesafede bir lahit mezar kapağı daha buldular. İçi boş olan lahit mezar, jandarma ekipleri tarafından koruma altına alınırken, Lahit mezarın bölgeden götürülmesi için Kütahya müze yetkililerine haber verildiği bildirildi. Lahit mezarın bulunduğu yere kepçe ile taşındığı ve üzerinin çalılarla örtülerek gizlendiği içinin boş olduğu görüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya'da lahit mezar' bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA