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Haberler Kütahya Kütahya'daki kanlı olayda yeni gelişme! Saklandığı köy ev inde yakalandı

'daki kanlı olayda yeni gelişme! Saklandığı köy ev inde yakalandı

'da borç meselesi yüzünden eski komşusunu tabancayla vurarak öldüren zanlı, saklandığı ormanlık alanda yakalandı ve çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

Kütahya'daki kanlı olayda yeni gelişme! Saklandığı köy ev inde yakalandı

02.09.2020, 13:26

Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi 32 yaşındaki Sibel Şirin'in 31 Ağustos günü evinin önünde öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında aranan Bülent K.'nin (41), Altıntaş ilçesi Oysu köyü civarında bulunduğunu tespit eden Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.



Bülent K., cinayeti işledikten sonra yaya olarak kaçtığını, hiç durmadan yürüyerek 60 kilometre uzaklıktaki kendi köyü olan Oysu'ya gittiğini söyledi.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

İHA

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