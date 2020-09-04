Gediz ilçesine bağlı Yeğinler Köyü yakınlarındaki çam ağaçlarının yer aldığı alanda, dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Gediz Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri, yangına müdahale edildi. 5 saat süren çalışmayla yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 3 hektar alan zarar gördü. Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın, yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Gediz'de çıkan orman yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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