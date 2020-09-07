Kınalı keklikler doğaya salındı

Simav Avcılık Atıcılık ve İhtisas Kulübü Derneği Başkanı Alaattin Derdiibelirsiz, keklik salımı ile doğadaki yaban hayatının sürdürebilirliliğini amaçladıklarını belirtti.



Keklik salımı alanının koruma ve gözlem altında tutulduğunu belirten avcı Bayram Yılmaz, "Avcılık yalnızca vurmak değil, aynı zamanda üretmektir. 2020 – 2021 av sezonunu kazasız belasız geçirmeyi diliyoruz" dedi.





Doğaya salınan 250 kekliğin, Simav'daki yaban hayatının korunmasına ve gelişmesine önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

İHA