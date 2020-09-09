  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya 100 yıllık ata tohumu ile yerli domates üretiyor

100 yıllık ile yerli domates üretiyor

'nın Emet ilçesinde 1990 yılından beri yetiştirdiği domatesleri satan , kullandığı 100 yıllık ata tohumları ile üretim yaptığını söyledi.

100 yıllık ata tohumu ile yerli domates üretiyor

İHA

09.09.2020, 17:21

Gediz ilçesi Kayaköy'de 30 yıldır domates yetiştirip satarak geçim sağladığını belirten üretici Niyazi Kaltuş, ''Kullandığım tohum asırlık ata tohumudur. Dedem ve hatta dedemin dedesi bile bu tohumu nesilden nesile aktararak üretim yapmışlar. Şimdi aynı geleneği ben devam ettiriyorum. Ürettiğim domatesin özelliği ilk bakışta belli olmaz. Ancak yakından incelendiğinde hafif çizgili ve daldan koparılan yeri daima yeşil kalır. Lezzeti ekşi ve uzun süre dayanıklı olmasıylada ünlüdür. ü rünümü ata tohumu domates diye gönül rahatlığı ile satıyorum. Her yıl ilk mahsülü aldığımızda önce tohumluk olan bölümü ayırırız. İnşallah bu eşssiz lezzeti bizden sonraki nesillerede bırakıp onların yetiştirmesinide sağlayacağız'' dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

100 yıllık ata tohumu ile yerli domates üretiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA