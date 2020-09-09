100 yıllık ata tohumu ile yerli domates üretiyor

Gediz ilçesi Kayaköy'de 30 yıldır domates yetiştirip satarak geçim sağladığını belirten üretici Niyazi Kaltuş, ''Kullandığım tohum asırlık ata tohumudur. Dedem ve hatta dedemin dedesi bile bu tohumu nesilden nesile aktararak üretim yapmışlar. Şimdi aynı geleneği ben devam ettiriyorum. Ürettiğim domatesin özelliği ilk bakışta belli olmaz. Ancak yakından incelendiğinde hafif çizgili ve daldan koparılan yeri daima yeşil kalır. Lezzeti ekşi ve uzun süre dayanıklı olmasıylada ünlüdür. ü rünümü ata tohumu domates diye gönül rahatlığı ile satıyorum. Her yıl ilk mahsülü aldığımızda önce tohumluk olan bölümü ayırırız. İnşallah bu eşssiz lezzeti bizden sonraki nesillerede bırakıp onların yetiştirmesinide sağlayacağız'' dedi.