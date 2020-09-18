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Haberler Kütahya Yok böyle kaza! Film sahnesi gibi olay

Yok böyle ! Film sahnesi gibi olay

’da otomobille çarpışan kamyonet, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Hasar gören direk ise kırmızı ışıkta bekleyen 3 aracın üzerine devrildi. Bir kişinin yaralandığı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yok böyle kaza! Film sahnesi gibi olay

18.09.2020, 12:45

Kaza, Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. Afyonkarahisar yönüne giden ve kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen H.A. yönetimindeki 43 PH 873 plakalı otomobil, M.A. yönetimindeki 43 BG 855 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada kamyonet refüje çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Hasar gören direk kırmızı ışıkta bekleyen 3 aracın üzerine devrildi.

Kazada 1 sürücü hafif şekilde yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

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