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Haberler Kütahya Kütahya'da ormanda kaybolan kişi 3 gündür aranıyor

'da ormanda kaybolan kişi 3 gündür aranıyor

'nın Gediz ilçesinde ormanda kaybolan kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Kütahya'da ormanda kaybolan kişi 3 gündür aranıyor

AA

20.09.2020, 17:21

Murat Dağı yakınında yer alan Kırcıoğlu Yaylası'ndaki evinden 17 Eylül sabahı yürüyüş yapmak için ayrılan Mustafa Demirci'nin (44) akşam dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, Gediz Belediyesi ve Gediz Off-Road Kulübü gönüllülerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekiple bölgede arama başlatıldı.

Jandarma iz köpeğinin de kullanıldığı çalışmalarda henüz Demirci'ye ait bir ize rastlanamadı. Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Demirci'ye sağ salim ulaşmayı umut ettiklerini söyledi.

Akçadurak, "Ormanda kaybolan vatandaşımızı bulmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Arama çalışmalarına gönüllü vatandaşlarımız da destek veriyor." dedi.

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